Kommentar : Neue Hoffnung, aber vage

Windräder an der A1 im Hochwald: Die Ortsgemeinde Beuren bemüht sich seit Jahren vergeblich um Anlagen auf ihrem Gebiet, schöpft jetzt aber neue Hoffnung. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Beuren Die Beurener haben in den vergangenen Jahren ein Auf und Ab bei der Planung von Windrädern auf ihrem Gebiet erlebt. Erst gab es eine Befreiung, um in der Naturpark-Kernzone Anlagen bauen zu dürfen. Dann wurde die durch Vorgaben der Landesplanung wieder kassiert.

Auch die Hoffnung, man könnte die Grenze der Kernzone einfach um die Windräder-Standorte herumführen, hat sich als Trugschluss erwiesen. Absolut verständlich, dass die Gemeinde und die Investoren zwar am Ball bleiben, aber noch keine allzu großen Erwartungen wecken wollen.

Schließlich steht noch nicht fest, ob das Landesentwicklungsprogramm tatsächlich wie geplant geändert wird. Und sollte dies geschehen, ist immer noch abzuwarten, ob die Landesbehörden dann der Bewertung zustimmen, dass drei Windräder den Schutzzweck des Naturparks nicht erheblich stören. Weil dort ohnehin eine stark genutzte Autobahn verläuft. Das steht zwar schon länger als Argument im Raum, hat aber schließlich bislang auch nicht zum Erfolg geführt. Auch ist nicht auszuschließen, dass womöglich bislang unentdeckte Artenschutz-Probleme auftauchen.

Das Beispiel der Windkraftpläne in Beuren zeigt einmal mehr, woran es beim Ausbau der erneuerbaren Energien derzeit hapert. Die Vorgaben ändern sich so häufig während des laufenden Planungs- und Genehmigungsprozesses, dass der Bau neuer Windräder durchaus mehrere Jahre dauern kann. Im Fall Beuren sogar fast 20 Jahre, bezieht man sich auf die ersten Überlegungen im Ort. Wenn Bund und Land diesen Prozess im Sinne der Energiewende ernsthaft beschleunigen wollen, dann wäre es von großem Vorteil, wenn ihre verbindlichen Vorgaben mal von etwas längerer Haltbarkeit wären als nur für die Dauer einer Legislaturperiode.

