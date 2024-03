Kommentar zu Holzbau-Debatte um Hermeskeiler Kita Das bringt nur unnötige Verzögerung

Die Planungen für den Kita-Neubau in Hermeskeil sind schon recht weit gediehen. So weit, dass eigentlich im Mai final über den Entwurf beschlossen werden sollte. Die Bauweise des Kindergartens war bisher im Stadtrat kein großes Thema. Doch auf einmal sind einige Ratsmitglieder unsicher, ob der Baustoff Holz nicht besser als die von den Fachplanern empfohlene Massivbauweise sein könnte. Sie wollen das jetzt zusätzlich berechnen lassen, bevor sie sich festlegen. Ein Beschluss, der bei näherer Betrachtung kaum nachvollziehbar ist. Und bei dem man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass hier der Wahlkampf vor der nahenden Kommunalwahl in vollem Gange ist.