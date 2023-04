Meinung Weniger Plätze sind ein Wagnis

Solche eine Satzung birgt jedoch auch die Gefahr, dass sich der eine oder andere Investor einen schlanken Fuß macht. Denn wie wird kontrolliert, dass wirklich all die Angebote vorhanden sind, die zu einer Senkung der nachzuweisenden Stellplätze führen? Vermutlich gar nicht. Papier kann sehr geduldig sein. Das ist heute bereits bei den Baugenehmigungen so, wo in mehr als nur einem Fall etwas ganz anderes gebaut als genehmigt wird. Es fehlt einfach am Personal, gezielt zu schauen, ob alles so wie angegeben gemacht worden ist. Das wird bei einer Kontrolle von Stellplätzen, Fahrradständern oder Car-Sharing-Angeboten ähnlich laufen.