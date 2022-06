Die Woche im Blick : Das Neun-Euro-Ticket ist ein Irrweg

Das Neun-Euro-Ticket findet viele Käufer. Ob diese wirklich auf lange Zeit öfter mit Bus und Bahn fahren, ist mehr als unsicher. Analyse eines Irrwegs.

Zunächst gebe ich eines offen zu: Ich habe mir ein Neun-Euro-Ticket gekauft und werde das wieder machen. Selbst wenn ich nur ab und an in Trier Bus fahre, lohnt sich dies schnell. Aber hilft das Ticket, den Umstieg zu einer Verkehrswende einzuleiten, von der doch die allermeisten sagen, dass sie notwendig wäre? Dagegen spricht vieles:

1. Für das günstige Ticket wird das Geld an falscher Stelle eingesetzt. Grundsätzlich haben Bus und Bahn an vielen Orten vor allem einen Nachteil: Die Fahrt ist nicht attraktiv genug, wenn es überhaupt Angebote gibt. Es fehlt unter anderem an attraktiven Taktungen und an modernen Bussen und Zügen. Notwendig wäre viel mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das Ticket aber sorgt dafür, dass – Stand jetzt – die Anbieter teils sogar überlegen, nach dem Neun-Euro-Ticket die Preise zu erhöhen!