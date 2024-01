Kommentar Zu Demonstrationen und der Rolle der Medien Nie wieder! Der Volksfreund ist nicht wertfrei — und will es auch nicht sein

In diesen Wochen gehen Millionen Menschen auf die Straßen – auch in unserer Region sind am Wochenende etwa Demonstrationen in Trier, Bitburg, Bernkastel-Kues, Konz oder Gerolstein geplant. Sie wollen ein Zeichen für die Demokratie und für eine offene Gesellschaft setzen – und damit gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Das ist – auch aus Sicht unserer Redaktion und unseres Medienhauses – etwas zutiefst Positives.