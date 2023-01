Meinung Beheiztes Nordbad : Warum alle Energiesparmaßnahmen dagegen nur Kleinkram sind

Mitten in der Energiekrise Gas verbrennen, um das Trierer Nordbad – wie alljährlich vor der Krise - am 1. Mai mit 24 Grad Wassertemperatur zu eröffnen – ist das wirklich sinnvoll? Foto: picture alliance/dpa/Uli Deck

Trier Bundesweit steigt teils wieder die Wassertemperatur in den Schwimmbädern. Auch die Stadtwerke Trier wollen ab Mai im Freibad in Trier-Nord für wohlige 24 Grad sorgen.

Die Mitarbeiter in Verwaltungen und Behörden, die sich bei 18, 19 Grad Raumtemperatur an ihren Schreibtischen durch den Winter gebibbert haben und denen sogar die Durchlauferhitzer an den Handwaschbecken in den Toilettenanlagen abgedreht wurden, um Energie zu sparen, dürften sich jedenfalls ziemlich veräppelt vorkommen.