Meinung Beheiztes Nordbad : Krise vorbei und alles ganz egal?

Mitten in der Energiekrise Gas verbrennen, um das Trierer Nordbad – wie alljährlich vor der Krise - am 1. Mai mit 24 Grad Wassertemperatur zu eröffnen – ist das wirklich sinnvoll? Foto: picture alliance/dpa/Uli Deck

Trier Und kost' Benzin auch drei Mark zehn: Scheißegal, es wird schon geh'n!“, lautet die zentrale Zeile eines Neue-Deutsche-Welle-Hits. Das war 1982. Gut 40 Jahre später, mitten in der größten Krise Europas nach dem Krieg, klingt der Text nicht einfach mehr lustig und anarchisch-aufsässig.

Die Mitarbeiter in Verwaltungen und Behörden, die sich bei 18, 19 Grad Raumtemperatur an ihren Schreibtischen durch den Winter gebibbert haben und denen sogar die Durchlauferhitzer an den Handwaschbecken in den Toilettenanlagen abgedreht wurden, um Energie zu sparen, dürften sich jedenfalls ziemlich veräppelt vorkommen.