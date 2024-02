Open House in Mülheim abgesagt Keine Zukunft für Gewerbeschauen

Keine Open house an der Mosel, (voererst) keine Wirtschaftswoche in Wittlich, ein abgespeckter Beda-Markt in Bitburg: Die Zeit der Gewerbe- und Leistungsschauen in der Region scheint vorbei zu sein. Mit Ausnahme der Grenzlandschau in Prüm, die wie eh und je die Besucher und Aussteller anlockt(e), sind alle Messen in der Region entweder abgesagt, vertagt oder abgespeckt.