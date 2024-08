Meinung Sperrung in Trier-Süd – Rechtzeitige Information sollte kein Luxus sein

Meinung · Ärger in Trier-Süd, weil für mehrere Monate Anwohnerparkplätze wegfallen. Eine rechtzeitige Information an die Anlieger muss in einem solchen Fall zwingend erfolgen, argumentiert Chefreporter Rainer Neubert.

15.08.2024 , 06:06 Uhr

In der Eberhardstraße fallen ab dem 19. August 20 Stellplätze weg. Zum Unmut der Anwohner. Foto: Rainer Neubert