Meinung Medicus und MVZ Gerolstein: Zwei Beispiele, ein Problem

Mit Blick auf die Altersstruktur der heute noch in den beiden Eifelkreisen praktizierenden Ärzte kann einem Angst und Bange werden: Mehr als die Hälfte von ihnen verabschiedet sich in wenigen Jahren in den Ruhestand. Das Problem wird also größer, nicht kleiner. Der Eifel steht eine Schließungswelle unbekannten Ausmaßes bevor.