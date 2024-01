Pro Karneval Nehmt es mit Humor!

Ach, was ist die Politik doch für ein bisweilen mieses Geschäft. Da wird gestritten und geklagt, Menschen begegnen sich mit finsteren Mienen und kämpfen mit harten Bandagen.

Wagt ein Politiker mal einen Scherz, legt man es ihm meist negativ aus: Wie kann man nur darüber lachen? Dabei wäre es doch vielleicht genau das, was fehlt – mehr Leichtigkeit, eine andere Perspektive auf unsere Gesellschaft. Der Narr macht’s schon lange vor, auch am echten Königshof.

Bei all dem Missmut, der gerade vorherrscht, würde es uns allen einmal gut tun, die Gespräche mit einer ordentlichen Portion Humor zu würzen. Die Fastnacht war schon immer politisch, ein Sinnbild des Kampfes gegen die staatliche Ordnung, die sie später für sich vereinnahmte, um sich in der Menge zu baden.

Dass sich nun, im Jahr der Kommunalwahl, mehr politisch Engagierte als sonst in die Bütt wagen, ist natürlich ein Stück weit Werbung. Solange sie dabei mit offenen Karten spielen und allen die gleiche Chance eingeräumt wird, sich hier zu präsentieren, sollte man hier Fünfe gerade sein lassen.

Allerdings: Mit Humor müssen es dann auch die politischen Kandidaten nehmen, die wegen ihrer Bütten-Präsenz der Marke Eigenmarketing am Ende womöglich selbst durch den Kakao gezogen werden. Denn gute Scherze sind ebenso schwierig wie gute Politik.