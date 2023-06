Meinung Projektstopp für die Gemeindeschwester plus im Kreis Trier-Saarburg wäre fatal

Mehrfach lässt es das mittlerweile weit verbreitete Vorhaben bewerten und kommt nach acht Jahren zu dem Schluss: da muss sich was ändern. Die Praxis der Kooperation mit freien Trägern, die im sozialen Bereich, ob bei der Jugendhilfe oder der Kinder- und Altenversorgung absolut üblich ist, soll bei der Gemeindeschwester plus nicht mehr gefördert werden. Die Begründung klingt befremdlich: Die kommunale Anbindung bewirke, dass das Angebot seriös, vertrauenswürdig und beratungsneutral wirke. Wirken freie Träger wie Caritas und Rotes Kreuz, zu deren Angebot ambulante Pflege und Hausnotrufe sowie Pflegestützpunkte gehören, etwa unseriös und nicht vertrauenswürdig? Soll nach den Vorstellungen des Landes lieber der Kreis die Kräfte anstellen, dem die Kompetenz vor Ort fehlt? Es wäre fatal, wenn das Projekt in Trier-Saarburg aufgrund von Dissonanzen in dieser Frage scheitern würde. Es trifft eine immer größer werdende, hilfsbedürftige Gruppe. Das Land sollte seine Argumentation überdenken.