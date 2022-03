Kommentar zum Ukraine-Krieg : Ein persönlicher Rückblick: Der ukrainische Botschafter warnte frühzeitig – und wir haben nicht zugehört

Meinung Andrij Melnyk ist seit langem Botschafter der Ukraine in Deutschland. Erinnerungen an ein Gespräch vor fünf Jahren machen deutlich, wie falsch es war, seine Warnungen vor Russland nicht ernst zu nehmen. Eine beschämte Einordnung.

Im Krieg und in jedem Konflikt versuchen alle Seiten, ihre Sicht mit redlichen und unredlichen Mitteln darzulegen und für Unterstützung zu werben. Krieg ist die Zeit der Propagandisten. Dabei zeigt Putin, dass es ihm nicht nur auf das ankommt, was er sagt, sondern vor allem auch darauf, was andere nicht sagen dürfen. So droht Journalisten in Russland eine lange Haftstrafe, wenn sie von einem Krieg schreiben.