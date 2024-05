Kommentar zur Berichterstattung über Rechtsextremismus in der AfD Die Taktik der AfD: andeuten, ablenken, als Opfer aufspielen

Das linke Bild zeigt den Stadtratskandidaten der AfD an einem Stand in der Innenstadt neben dem AfD-Kreisvorsitzenden in Trier, Michael Frisch, und einer weiteren Person. Rechts ist der Mann bei einer Aktion der Revolte Rheinland zu sehen. Er posiert mit White-Power-Zeichen vor einer frisch gesprühten, leicht verfremdeten Odal-Rune. Diese Zeichen ist nicht nur ein Symbol der rechtsextremen Revolte Rheinland. Laut Verfassungsschutz war sie zu Zeiten des Nationalsozialismus als Symbol für „Blut und Boden“ verklärt. Das White-Power-Zeichen symbolisiert in rechtsextremen Kreisen die Vormacht der Weißen.

Foto: TV/Fotomontage Volksfreund (Quelle: Facebook/Michael Frisch, Telegram/Revolte Rheinland)