Kommentar zu Bauprojekt Katzenmühle in Hermeskeil : Aus Sicht der Stadt ein nachvollziehbarer Versuch

Hermeskeil Ein für Hermeskeil bedeutsames historisches Bauwerk soll vor dem Verfall bewahrt werden. Das ist natürlich zunächst einmal positiv. Problematisch war hier bislang allerdings das Wie – das haben auch die Stadtratsmitglieder deutlich gemacht.

Dass an der Katzenmühle ohne Genehmigungen Tatsachen geschaffen wurden, wie es ein Ratsmitglied formuliert, das war schon recht unverfroren. Kritiker des Vorhabens im Bachtal fragen daher vermutlich jetzt zurecht, wieso man so ein Vorgehen im Nachhinein heilen sollte. Der Stadtrat hat sich dafür entschieden. Und aus Sicht der Stadt gibt es dafür durchaus nachvollziehbare Gründe.

Punkt drei: Die Kreisverwaltung wird die weiteren Vorgänge an der Mühle mit Argusaugen verfolgen und mit höchster Aufmerksamkeit darauf achten, dass rechtliche Vorschriften und Auflagen des Bebauungsplans, der die Bauherren zusätzlich einiges kosten wird, eingehalten werden. Zudem läuft die Prüfung der Eingriffe in Natur und Bach unabhängig von dem Planverfahren weiter – was nicht zulässig war, kann also immer noch geahndet werden.