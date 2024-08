Kommentar Die Bildungsministerin verheimlicht Zahlen zum Schulstart

Wer wissen will, wie viele Lehrer in Rheinland-Pfalz zum Schulstart fehlen, wird es von der Landesregierung nicht erfahren. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) wollte die Zahl bei einer Pressekonferenz zum Schulstart am Montag nicht preisgeben. Offenbar getragen vom Wunsch, dass keine negativen Schlagzeilen den Schulstart dominieren. Auf Nachfragen reagierte die Ministerin dünnhäutig - blockte ab.