Meinung : Lewentz geht - was jetzt folgen muss

Roger Lewentz (SPD) tritt zurück. Nach Anne Spiegel (Grüne) ist er der nächste Politiker, der im Zuge der Aufarbeitung der Flutkatastrophe geht. Was nun dennoch im Blick bleiben muss.

Es hat einige Tage gedauert, war aber überfällig. Roger Lewentz hat am Mittwoch seinen Rücktritt als Innenminister erklärt. Zu viele Ungereimtheiten gab es mit Blick auf die Nacht, in der die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz 134 Menschenleben forderte. Gerade in den vergangenen Wochen tauchten Dokumente fast aus dem Nichts auf. Selbst wenn Lewentz von vielem nichts wusste. Die Versäumnisse fallen in seinen Bereich. Es ist richtig, dass er Verantwortung übernimmt und geht.