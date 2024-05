Landesbehörden gefordert Schnelle Hilfe und besserer Hochwasserschutz in Wiltingen nötig

Land unter mit Ankündigung. Das Saar-Hochwasser hat Wiltingen am härtesten getroffen. Dass der alte Ortskern im Bereich der Kirche dabei am schlimmsten dran war, ist keine Überraschung. Genau dieser Bereich liegt am tiefsten und am nächsten an der Saar. Daran ist nicht zu rütteln. Die Betroffenen, die nun finanzielle Unterstützung fordern, tun dies zu Recht. Genau wie die Opfer früherer Hochwasser – etwa an Ahr, Sauer und Kyll – haben sie (finanzielle) Hilfen verdient.