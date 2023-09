Kommentar Zur Sexualstraftat in Edenkoben Eine Sexualstraftat, die wohl absehbar war – und keiner will etwas falsch gemacht haben

Doch wie so oft ist im Nachhinein manches klarer. Und noch deutlicher sollten die Details in diesem Fall in den Blick genommen werden. Gerade die Wochen und Tage vor der Tat: Der Beschuldigte hat sich unter Anderem geweigert, Fußfesseln anzulegen. Eine Weigerung, die übrigens – wie nun erst deutlich und kritisiert wird – nicht automatisch zu einer Festnahme führt. Ob der Druck auf den Verdächtigen, ohne wirklich schnell handeln zu können, die Gefahr einer Straftat nicht sogar noch erhöht hat? Das ist zumindest nicht auszuschließen und hier ist die Kritik der Deutschen Polizeigewerkschaft absolut berechtigt. Was absolut unverständlich ist: Ein Haftbefehl war bereits beantragt, aber noch nicht erlassen worden, weil dies auf dem Postweg erfolgen musste. Wie sehr die Bürokratie das Handeln hier hinderte, ist schlichtweg ein Skandal. Hier muss sofort angesetzt werden.