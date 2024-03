Meinung Sicherheitsdienst bringt mehr Informationen über Asylbewerberunterkunft

Drogen und verschärftes Aggressionspotenzial in der Nähe von vulnerablen Gruppen wie Kindern und Frauen? Die Vorlage, mit der die Kreisverwaltung über die Einrichtung eines privaten Sicherheitsdienstes wegen der dichteren Belegung der Sammelunterkunft für Asylbewerber in Konz informiert, lässt zunächst alle Alarmglocken läuten. Die Antwort der Polizei mit Blick auf die im vergangenen Jahr tatsächlich notwendigen Einsätze an der Containersiedlung und der Asylbewerberunterkunft mit insgesamt bis zu 284 Betten ist hingegen beruhigend und widerspricht der Einschätzung in der Vorlage. Nur neunmal ist die Polizei ausgerückt - meist wegen kleinerer Streitigkeiten. Sie hat weder Drogendelikte noch Festnahmen oder schwerere Straftaten registriert.