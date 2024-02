Ausbau des Wohnmobilstellplatzes Wittlich Sind Wohnmobiltouristen Fluch oder Segen?

Sind Touristen in Wohnmobilen gern gesehene Gäste oder bloß lästige Luftverschmutzer und Platzverschwender, die kaum zur Wertschöpfung beitragen? Und warum verzehren Wohnmobilisten scheinbar lieber im Klappstuhl vor dem Wohnmobil Lebensmittel aus dem Discounter und trinken Zwei-Euro-Weine, statt in der Gastronomie ihr Geld auszugeben? Über solche ungeklärten Fragen wird nach wie vor gestritten. Und wie man so hört, sind Wohnmobilisten deshalb nicht überall so ganz willkommen.