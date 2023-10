Meinung Skatehalle Trier – Bitte nochmal nachdenken!

Die Skaterszene liebt und lebt ihre Freiheit. Damit eckt sie auch an, besonders wenn es um Projekte wie die inzwischen gestoppte Skatehalle im ehemaligen Walzwerkgelände in Kürenz geht. Sich gegen den Umzug in diesen nach eigenen Vorstellungen nicht idealen Neubau zu entscheiden, hat für Verärgerung gesorgt. Beim Investor, in Kürenz selbst und auch im Rathaus.