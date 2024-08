Kommentar zur Sperrung der Olewiger Straße Im Gartenfeld droht auch ohne Umleitung Chaos

Es gibt in Trier nur zwei leistungsfähige Verbindungen zwischen den Höhenstadtteilen und der Innenstadt. Dieses Dilemma bekommen in den Zeiten außerhalb der Ferien Autofahrer zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Nachmittag täglich zu spüren. Wenn eine dieser Verbindungen gesperrt wird, wie ab dem 12. August, ist das ein großes Problem. Allein deshalb ist die Entscheidung richtig, die dringend notwendige Sanierung des 200 Meter langen Stücks der Olewiger Straße in die Ferienzeit zu legen.