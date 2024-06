Kommentar zur Kommunalwahl Stadtbürgermeisterwahl in Saarburg – Wählende wollen frischen Wind

Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Saarburg will offensichtlich frischen Wind an der Stadtspitze. 20 Jahre hat Stadtbürgermeister Jürgen Dixius von der CDU den Stadtrat angeführt. Der bisherige CDU-Beigeordnete Holger Härtel konnte da nicht punkten mit der Ankündigung, Dixius’ Arbeit fortführen zu wollen. Er unterlag dem von der SPD unterstützten Kandidaten Andreas Reymann mit 45,4 Prozent der Stimmen.