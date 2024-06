Analyse zur Stadtratswahl in Trier Appell zu mehr Sachlichkeit im Rat

Wer ist der Gewinner der Kommunalwahl 2024 in Trier? Über die Antwort auf diese Frage lässt sich streiten, nachdem nun das amtliche Endergebnis feststeht. So sind die Grünen zwar froh, dass ihr Ergebnis weit entfernt ist von dem desaströsen Einbruch in der Wählergunst bei den Europawahlen und in vielen anderen Kommunen von Rheinland-Pfalz. 20,3 Prozent sind zwar nach 2019 das zweitbeste Ergebnis in Trier. Ein Minus von 6,5 Prozent und der Verlust von vier Mandaten auf elf Sitze ist dennoch erheblich.