Meinung Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben

Meinung | Trier · Es war vielleicht doch keine so gute Idee, die B 51 nur zu sanieren anstatt sie komplett zu erneuern. Denn nun muss erneut saniert werden. Das wird wohl noch dauern, da es eine Menge Straßen in schlechtem Zustand in Trier gibt, kommentiert Harald Jansen.

Von Harald Jansen Redaktion Trier

06.03.2024 , 09:19 Uhr

Foto: TV/Harald Jansen