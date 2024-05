Meinung Stümperhaft und Fahrlässig: Der Klinik-Atlas gehört abgeschaltet

Wieder einmal hat der Bundesgesundheitsminister alle Warnungen in den Wind geschlagen. Obwohl Experten, wie die Klinik-Chefs und Gesundheitspolitiker, größte Bedenken gegen den Klinik-Atlas hatten, hat Lauterbach in aller Hektik an den Start gebracht – und das ohne Not. Der Minister wollte den Atlas unbedingt. Er ist Grundlage für seine umstrittene Krankenhausreform. Kliniken werden künftig in bestimmte Level eingeteilt, entsprechend den Angaben in dem Portal.