Nach Entschuldigung Briefaffäre: Heike Raab hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt

Es ist der einzig richtige Weg, dass Heike Raab ihre Funktionen beim SWR niedergelegt hat. Zu viel Vertrauen hatte sie zwischen sich und dem Sender beschädigt. Medienstaatssekretärin in der Landesregierung will Raab aber offenbar weiter bleiben. Dabei hat sie genau in diesem Amt gehandelt, als sie den Beschwerdebrief an den Sender schrieb. Durch ihre Doppelfunktion in SWR und Regierung missbrauchte sie ihre Macht, um missliebige Berichterstattung über ihren SPD-Parteichef zu beeinflussen.