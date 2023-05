Meinung Saarbrücker zeigen Trierern, wie es geht

Mit den zahlreichen Vorschlägen für weitere Tempolimitstrecken zeigen die Trierer, dass sie die Bevormundung durch das Bundesverkehrsministerium nicht wollen. Die Temporeduzierung ist offensichtlich keine fixe Idee irgendwelcher Menschen, die die Freiheit der Autofahrer absichtlich beschneiden wollen. Es gibt wohl in weiten Teilen der Stadtgesellschaft den Wunsch nach Tempolimits. Anders als in Saarbrücken mit einem Oberbürgermeister von der CDU genießt das Thema jedoch in Trier mit einer zahlenmäßig starken Grünen-Fraktion keinen hohen Stellenwert. Auf die Idee mit Tempo-30-Straßen als Versuch hätte man an der Mosel auch kommen können. Wenn man gewollt hätte. h.jansen@volksfreund.de