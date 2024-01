Kommentar zum Schaumproblem in Thalfang Da ist unbedingt ein klärendes Gespräch fällig

Schon vor zehn Jahren tauchte das Problem in der Straße erstmals auf und konnte offensichtlich bislang nicht abschließend gelöst werden. Kein Wunder, dass die Betroffenen eine ausführliche Erklärung fordern und nicht bloß hören wollen, dass die Werke und der verantwortliche Getränkehersteller die Sache gemeinsam geregelt haben. Solche knappen Auskünfte nach dem Motto ‚Kümmert euch nicht weiter um die Hintergründe’ sind in so einer Situation fehl am Platz. Das fordert ja regelrecht dazu heraus, misstrauisch zu werden. In dieser Hinsicht hat sich auch Hochwald Sprudel nicht klug verhalten. Auch wenn es keine wirklichen Anhaltspunkte dafür gibt, dass mit den verwendeten Reinigungsmitteln etwas nicht in Ordnung sein könnte.