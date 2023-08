Meinung Tierheim Trier – Ohne professionelle Strukturen geht es nicht

Die Wahrheit liegt häufig in der Mitte. So könnte es auch im Streit zwischen dem aktuellen Restvorstand des Tierschutzvereins und den ehemaligen Mitarbeitern sein. Das genau zu bewerten, ist trotz zahlreicher Gespräche mit beiden Seiten als Außenstehender nicht möglich. Klar ist allerdings, dass der Graben inzwischen so tief ist, dass er nicht mehr überwunden werden kann. So ist der Rücktritt von Ulrich und Susanne Antz der einzig richtige Schritt. Ende September könnte dafür allerdings zu spät sein.