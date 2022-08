Kommentar zu politischem Streit um Bauprojekt in Morbach : Transparenz bleibt bislang auf der Strecke

Morbach Aus dem Konflikt im Morbacher Rat um das Projekt Bahnhofstraße ist ein ausgewachsener Streit geworden. Die Bürger dürften diese politischen Scharmützel nur am Rande interessieren. Sie wollen vielmehr wissen: Wann tut sich etwas an dieser weniger schönen Stelle im Ortsbild?

Bei der Kernfrage des Streits, ob über die Zukunft dieser Häuser unter Einbezug der Öffentlichkeit entschieden werden soll oder nicht, lohnt sich ein Blick zurück ins Jahr 2016. Damals hat das Land über das Transparenzgesetz Änderungen in der Gemeindeordnung bewirkt, um den Bürgern mehr Einblicke in politische Entscheidungsprozesse und Chancen zur Mitwirkung zu geben. Seitdem müssen Rats- und Ausschusssitzungen grundsätzlich öffentlich sein – sofern nicht „Gründe des Gemeinwohls“ oder „schutzwürdige Interessen Einzelner“ tangiert sind. Das können Grundstückkäufe und Personalfragen sein, aber auch Urheberrechte und Firmengeheimnisse, wie sie der Morbacher Bürgermeister als Begründung für die nichtöffentliche Entscheidung anführt. Leider gibt es bei diesen Ausnahmegründen einen gewissen Auslegungsspielraum – ohne näheres Wissen um die Projekte ist das für Außenstehende schwer zu beurteilen.

Bei drei Interessenten, die um einen Auftrag konkurrieren, ist die Vorstellung ihrer Konzepte zunächst in nichtöffentlicher Runde auch andernorts üblich. Das ist auch nachvollziehbar. Doch die Beratungen sind offensichtlich nicht mehr Frühstadium, eine Entscheidung naht. Die Transparenz für den Bürger bleibt aber bislang auf der Strecke. Er kennt weder die diskutierten Gestaltungsalternativen, noch bezieht ihn der Rat in seinen Abwägungsprozess ein. Das ist an diesem Punkt nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Zumal auch das Thema möglicher Sonderinteressen wohl geprüft ist und im Rat transparent erläutert werden könnte. Wo ein Wille ist, findet sich an diesem Punkt doch sicher ein Weg, die Vorschläge ohne Verletzung schützenswerter Interessen öffentlich im Rat vorzustellen. Die Morbacher Politiker sollten lieber gemeinsam darüber nachdenken statt sich in gegenseitigen Vorwürfen zu verzetteln. c.weber@volksfreund.de