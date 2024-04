Kommentar zur Tempo 30 Blitzer in der Bonner Straße: Bürgernahe Stadtpolitik sieht anders aus

Ja, ja, die Tempo-30-Posse in der Bonner Straße birgt eine gewisse Komik: Jahrelang lehnt die Stadt die Geschwindigkeitsbegrenzung rigoros ab, weil zu viel Lärm dafür keine Grundlage hergibt. Dann dürfen Autos plötzlich doch nur noch 30 fahren, aber nur, weil die Straße so kaputt ist, dass alles andere gefährlich wäre. Jetzt ist die Fahrbahn repariert – womit der einzige bisher seitens der Stadt kommunizierte Grund für Tempo 30 also wegfällt –, doch die Schilder stehen immer noch.