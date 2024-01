Kurzfristige vs. langfristige Ideen Warum der Bürgerhaushalt in Trier so nichts bringt

Eine ganz andere Frage ist, ob der Bürgerhaushalt in seiner aktuellen Form sinnvoll ist. All zu oft reagiert die Verwaltung mit dem Hinweis, dass die Ideen zwar grundsätzlich gut sind, jedoch aktuell nicht umgesetzt werden können. Weil irgendwann einmal das Porta-Nigra-Umfeld umgestaltet wird oder eine Radachse von Schweich nach Konz geplant ist. Was deutlich wird: Die Ideen der Bürger zielen auf eine kurzfristige Veränderung ab, Stadt und Verwaltung setzen auf Langfristigkeit. Auch bei der Reaktion auf die Vorschläge.