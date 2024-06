Meinung Kliniken in Bedrängnis – Kein Rezept für den Ansturm auf die Notaufnahmen

Hauptsache gesund! Darüber sollten sich alle freuen, die nicht auf einen Fach- oder Klinikarzt angewiesen sind. In den Praxen werden die Wartezeiten für einen Termin inzwischen häufig so lang, dass die Patienten lieber auf die Notaufnahmen der Krankenhäuser ausweichen. Sie wissen, dass sie dort nicht abgewiesen werden und nehmen einen halben oder ganzen Tag in der Notfallambulanz in Kauf.