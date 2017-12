später lesen Kommentar zur EU und der Flüchtlingsfrage Tusk hat recht: Der Streit mit Polen muss begraben werden FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Ist es die Sache wert: um des Prinzips willen den Bruch in der EU zu riskieren? EU-Rats­präsident Donald Tusk findet: nein. Er will daher den Konflikt der EU-Regierungschefs mit Polen, Tschechien und Ungarn in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen abräumen und den Dauer-Streit um verpflichtende Quoten beerdigen. Von Markus Grabitz