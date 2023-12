Neue Idee für Traben-Trarbachs Keller Die Unterwelt fantastisch neu gedacht

Der Mosel-Wein-Nachts-Markt beweist, wie viel Kraft in den ehemaligen Weinkellern Traben-Trarbachs steckt. Von ihnen geht eine besondere Faszination für die Menschen aus. Viele Keller die meiste Zeit des Jahres über leer stehen zu lassen, klingt daher in der Tat nach einer ungenutzten Chance.

Warum also nicht neue Ideen spinnen? Gerade die mystische Atmosphäre passt doch wunderbar zum Geschehen im Cyber-Bunker, der Traben-Trarbach zuletzt dank der Netflix-Dokumentation umso mehr zu Bekanntheit verholfen hat. Warum also nicht einen Keller als „Bunker“ herrichten, in dem die Besucher das kriminelle Geschehen zum Beispiel filmisch nacherleben können? Oder wo sie sich in einer Art Escape-Room auf eine spannende Mission begeben, Rätsel lösen und Gangstern auf die Spur kommen?

Auch Familien und Kinder wären eine potenzielle Zielgruppe, sei es mit Schnitzeljagden oder Grusel-Events zum Beispiel zu Halloween. Der Tag der lebendigen Keller hat gezeigt, dass auch in dieser Zielgruppe noch viel Potenzial steckt. Gerade für den Herbst und Winter bieten sich die Keller daher als Örtlichkeit an. Platz zum Toben gibt’s dort genug – und auch Raum, der Fantasie freien Lauf zu lassen.

u.bartz@volksfreund.de