Meinung : Zur Sanierung der Olewiger Straße: Mehr Spatzen statt Tauben

Trier Ein Haltepunkt der Bahn an den Kaiserthermen ist eine reizvolle Vorstellung. Von dessen Umsetzung jedoch irgendwelche Entscheidungen für andere Verkehrsprojekte abhängig zu machen, war offensichtlich wenig sinnvoll.

Die jahrelangen Verzögerungen bei der Reaktivierung der Weststrecke zeigen, dass sich Projekte meist in die Länge ziehen, wenn die Bahn daran irgendwie beteiligt ist.

Das war auch schon 2020 so, als ein Teil der Olewiger Straße saniert wurde. Mit den entsprechenden Folgen für den Autoverkehr in der Stadt. Im Rückblick hätte man damals besser die fehlenden Meter am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium samt Abbiegespur gleich mitgemacht. Damit wäre allen geholfen gewesen.