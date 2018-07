später lesen Meinung Vom Landwirt zum Bittsteller: Dieser Zustand ließe sich ändern FOTO: k r o h n f o t o .de FOTO: k r o h n f o t o .de Teilen

Der Raps ist staubtrocken, die Ernte akut in Gefahr, und mancherorts müssen Tiere längst notgeschlachtet werden, weil es an Frischfutter fehlt. Keine Frage, das Dürre-Jahr 2018 ist für viele Landwirte in Deutschland zu einem schrecklichen Albtraum geworden. Von Stefan Vetter