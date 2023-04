Meinung Schaut nach vorne!

So sehr das Feuer der Emotionen in Burgen wegen des Parkstreits auch lodert: Es bringt nichts, sich in der Debatte immer wieder an Details des Geschehenen festzubeißen und persönliche Fehden auszukämpfen. Die Burgener müssen zusammen mit der Verbandsgemeinde die Probleme aufarbeiten – und zwar ganz sachlich. Dann gilt es, nach vorne zu blicken: Wie lässt sich der Bauernmarkt wortwörtlich auf solide Füße stellen? Wo gibt es geeignete Parkflächen, mit denen alle leben können?