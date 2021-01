Leitartikel Zu den neuen Corona-Regeln : Immer härter, immer weniger – immer die anderen

Im elften Monat kämpfen wir alle gegen das Coronavirus. Abstand halten, Masken tragen, Arbeit im Home-Office, weniger Treffen mit anderen: Der Großteil der Deutschen war und ist bereit, diese Einschränkungen mitzutragen.

Einerseits weil in Corona-Hotspots die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt werden soll. Bei mehr als 200 neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sollen sich die Menschen nur noch in einem Radius von 15 Kilometern bewegen dürfen. Ausnahmen gibt es für den Beruf, keine Ausnahme soll dagegen laut der Vorlage das Einkaufen sein. Spätestens hier stellt sich die Frage, welcher Großstädter sich dies ausgedacht hat. Natürlich: In Berlin ist es kein Problem, alles Notwendige in der Nähe zu finden. Auf dem Land kann die Fahrt zum größeren Lebensmittelmarkt aber doch etwas weiter sein.