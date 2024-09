Meinung Verlorene Lebenszeit: Warum ein ALS-Patient nicht lange warten kann

Vier Monate musste der an ALS erkrankte Peter K. auf seinen Bescheid warten. Eine lange Zeit, in der sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert hat. Und da dieser vom Landesamt für Soziales nicht erneut abgefragt wurde, ist der Bescheid schon in dem Moment hinfällig, in dem er eintrifft. Denn mittlerweile dürfte Peter K. als außergewöhnlich gehbehindert gelten und hätte demnach einen Anspruch auf Parkerleichterung über Rheinland-Pfalz hinaus. Und damit die Chance auf ein kleines bisschen letztes Lebensglück.