Kommentar : Wohnungsbau in der Trierer City – Kontrolle ist in diesem Fall notwendig

Wohnungsbau in der Trierer City – Kontrolle ist in diesem Fall notwendig

Städtbauliche Sünden wie die modernen Flachdachgebäude sollen in der Kaiserstraße in Zukunft verhindert werden. Foto: Rainer Neubert

Trier Trier benötigt zentrumsnahe Wohnungen. Warum eine Gestaltungssatzung notwendig ist, um Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Es tut sich etwas in Trier. Zunehmend erkennen Eigentümer von Gebäuden im Zentrum der Stadt das Potenzial ihrer Immobilien. Durch Aufstockung und Erweiterung kann zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Es ist eine gute und sichere Investition in die Zukunft.

Doch nicht immer ist das, was geplant wird, auch städtebaulich ein Segen. Die Störung historisch geprägter Straßenzüge ist schnell passiert, aber selten zu heilen. Bausünden aus der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gibt es in Trier schon jetzt zu viele. Flache Dächer und wenig strukturierte Betonklötze in historisch geprägten Straßenzügen galten damals als Ausdruck der Moderne. Auf eine architektonische Abstimmung mit dem Umfeld legte in dieser Zeit offensichtlich nicht jeder großen Wert.