Meinung Blitzer nutzen allen Verkehrsteilnehmern

Einfach über den Haufen gefahren. Dieses Schicksal widerfuhr einem jungen Mann, der 2021 die Ostallee überqueren wollte. Er hat wohl sein Leben vor allem den Umstand zu verdanken, dass zufälligerweise ein Notarzt in der Nähe war und sofort half. Der Unfallverursacher war mit seinem Audi viel zu schnell auf der langen Gerade zwischen Kaiserthermen und Hauptbahnhof unterwegs. So etwas darf sich nicht wiederholen.

Ob ein auf der Strecke installierter Ampelblitzer den Möchtegern-Rennfahrer vom Rasen abgehalten hätte, ist zwar nicht hundertprozentig belegbar. Der ein oder andere Verkehrsteilnehmer wird es sich jedoch zwei Mal überlegen, zu schnell oder bei roter Ampel zu fahren, wenn er damit rechnen muss, ertappt zu werden. Nun kann man argumentieren, dass ein leichter Rotlichtverstoß ein Kavaliersdelikt ist. Ist es aber nicht. Das eigene Tun bringt andere Menschen unmittelbar in Gefahr. Da hört der Spaß auf. Deshalb kann man nur hoffen, dass die Stadtverwaltung Trier möglichst rasch die Möglichkeit erhält, weitere Ampeln mit Blitzern zu versehen. Das ist gut für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. h.jansen@volksfreund.de