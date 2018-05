Weitblick gefragt

zEs ist überfällig, dass die EU sich des Dieselverbrauchs von LKW annimmt. Erstmals überhaupt will sie vorschreiben, dass der Kraftstoffverbrauch drastisch gesenkt wird. Das ist aus mehreren Gründen sinnvoll. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass die EU mit einer klugen Regulierung durchaus dazu beitragen kann, Zukunftstechnologien zu identifizieren und zum Durchbruch zu verhelfen. Von Markus Grabitz

Bei den PKW erleben wir gerade, dass verbindliche Verbrauchsobergrenzen von den Herstellern auch deswegen nicht eingehalten werden können, weil auf dem Markt unvorhersehbare Entwicklungen eingetreten sind: Der Trend der Verbraucher zu SUV-Spritschleudern sowie der Einbruch der Dieselabsatzzahlen als Folge des Skandals mit Schummelsoftware und drohenden Fahrverboten führen dazu, dass die aufgestellten CO 2 -Ziele für 2020 schwer erreichbar sind. Und das, obwohl die Hersteller ihre technologischen Hausaufgaben machen.Daraus muss die EU bei der anstehenden Regulierung für LKW Konsequenzen ziehen. Brüssels Ziele müssen folgende Kriterien erfüllen: Sie müssen erstens so ambitioniert sein, dass sie der Industrie zu technologischen Fortschritten verhelfen, die europäischen LKW auf den globalen Märkten einen Wettbewerbsvorteil einbringen. Sie dürfen den Herstellern zweitens aber auch nur wirtschaftlich machbare Hürden setzen. Und drittens muss alles technologieneutral sein. Im LKW-Markt gilt noch mehr als für PKW: Welche Zukunftstechnologie am Ende das Rennen macht, ist nicht absehbar.



