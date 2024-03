Diskussion um Anleinpflicht für Hunde Gezielte Kontrollen würden Konflikte entschärfen

Selbst ein hervorragend ausgebildeter Hund kann unvorhersehbar reagieren. Das wird niemand bestreiten und kann ungeahnte Folgen haben. Deshalb muss der Hundehalter jederzeit dafür garantieren, dass Situationen nicht aus dem Ruder laufen. Das kann er nur, wenn er das Trier anleint. Deshalb gilt in der Trierer Fußgängerzone, auf den Moselradwegen, am Mattheiser Weiher oder rund um die Neubaugebiete auf der Tarforster Flur: Hunde gehören an die Leine!