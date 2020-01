Die Woche im Blick : Panik? Nein! Wachsamkeit? Ja!

Wie gefährlich ist das Coronavirus? Wer sagt, er könne dies hundertprozentig richtig einschätzen, ist vor allem eines: ein Lügner.

Feststeht: Das Virus breitet sich derzeit aus. Die Menschen sind mobil, China ist für unsere Unternehmen ein attraktiver Markt – Verbindungen gibt es mittlerweile in fast alle Regionen. Dass es daher nahezu täglich Verdachtsfälle in unserer erweiterten Region gibt, ist nicht zu vermeiden. Wichtig ist, dass jeder ernst genommen wird. Bisher spricht übrigens alles dafür, dass die Behörden etwa in Rheinland-Pfalz oder im Saarland dies tun – in Homburg gab es gestern schnell Entwarnung in einem Verdachtsfall, ebenso wie in Trier in dieser Woche.