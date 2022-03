Meinung Präsident Wo­lo­dy­myr Se­len­skyj spricht im Bundestag über den Krieg in seinem Land – und erhält großen Applaus. Danach aber geht es ohne Aussprache weiter. Eine Blamage, obwohl Deutschland keineswegs allen Forderungen der Ukraine nachgeben darf.

Es war ein beeindruckender Auftritt: Der ukrainische Präsident Wo­lo­dy­myr Se­len­skyj sprach am Donnerstag im Bundestag. Und er appellierte an die Abgeordneten und besonders an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), eine Führungsrolle einzunehmen. Er forderte eine Verschärfung der Sanktionen und wie am Tag zuvor im US-Kongress bat er um mehr militärische Hilfe. Immer wieder hofft und bittet Se­len­skyj die Nato dabei um eine Flugverbotszone über seinem Land.