Meinung Nach dem Brand von Wohncontainern in Trier – Die absolute Sicherheit gibt es nicht

Vor allem dem schönen Wetter und dem Zeitpunkt des Defekts am Nachmittag war es zu verdanken, dass der Großbrand am 13. April in der Afa Trier nicht zu einer echten Katastrophe geworden ist. Viele der 80 Bewohner waren an diesem Tag im Freien, als ihre Unterkünfte in Flammen aufgingen. Wäre das in der Nacht passiert, hätte es möglicherweise Schwerverletzte oder sogar Tote geben.