Meinung Das dicke Ende kommt erst noch

Dass dort auch mit Anbruch des letzten Quartals 2023 keine Patienten betreut werden, verheißt wenig Gutes. Welche Gründe auch immer den Nachfolger des Medizinischen Versorgungszentrums dazu bewogen haben, nicht alles daran zusetzen, dass es weitergeht: Die Patienten haben eine ehrliche Auskunft verdient, gleiches gilt für die Mitarbeiter, die sich mit großem Engagement reingehangen haben, um die vermeintlich vorübergehende Schließung für weniger mobile Patienten so erträglich wie möglich zu gestalten. Wohin sollen die Patienten wechseln, wenn die Binsfelder Praxis schließt? Schon heute arbeiten alle am Limit. Das dicke Ende kommt erst. In knapp vier Jahren droht mit Blick auf die Altersstruktur der aktuell noch praktizierenden Ärzte eine Schließungswelle unbekannten Ausmaßes. Das betrifft nicht nur die Menschen, die von der Schließung einer Praxis direkt betroffen sind. Das sollte endlich auch anfangen die Kommunen – Gemeinden, Städte und Landkreise – zu beschäftigen. Sie dürfen nicht länger die Augen verschließen und so tun, als ginge es sie nichts an. Es braucht Kooperationsmodelle um noch zu retten, was zu retten ist.